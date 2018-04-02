أعلن الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبوعلي أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيعقد إجتماعا طارئا برئاسة السعودية، بعد غد الثلاثاء، بناءً على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت ومصر والأردن ، وذلك لبحث جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير سعيد أبوعلي ـ في تصريح اليوم ـ أنّ الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم الجمعة الماضية في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى (42) ليوم الأرض للشعب الفلسطيني والذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام ، وذلك للمطالبة بحق العودة ، بالإضافة الى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنّ الجامعة العربية تتابع عن كثب هذه التطوُّرات وآخرها المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة والتي راح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 1500 جريح.

وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية ، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمسائلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال.