أقيمت مراسم تذكارية مشحونة بالعواطف في كينيا من أجل آخر ذكر وحيد قرن أبيض شمالي في العالم، كان قد نفق الشهر الماضي وكان يسمي سودان.

حضر الحدث الذي جرى، اليوم الأحد، إحياء لذكرى سودان، مسؤولون كينيون من بينهم محافظ محلي ووزير السياحة والحياة البرية، وألقى أحد المكلفين برعاية وحيد القرن كلمة بهذه المناسبة.

كما أزيح الستار عن لوحة تذكارية لوحيد القرن الذي كانت لنفوقه أصداؤها على مستوى العالم، وفقا لمنشور على فيسبوك لحديقة "أول بيجيتا كونسرفانسي" للحفاظ على الحيوانات في كينيا وكان يعيش فيها سودان.

وقالت الحديقة: "الوداع سودان. لقد قمت بعملك في تسليط الضوء على أنواع وحيد القرن في جميع أنحاء العالم، والآن يقع علينا عبء ضمان استمرار حياة أعداد وحيد القرن على كوكبنا".

ووحيد القرن، 45 عاما، هو الذكر الأخير من فصيلته، وبنفوقه تتبقى اثنتان إناث من وحيد القرن الأبيض الشمالي وهما ابنته ناجين وحفيدته فاتو اللتان تعيشان في الحديقة.