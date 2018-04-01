ألمانيا تسجل أكثر من ألف طلب لجوء من موظفين ودبلوماسيين أتراك

أعلن المكتب الاتحادى للهجرة وشئون اللاجئين بألمانيا أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من دبلوماسيين وموظفين حكوميين أتراك وأفراد أسرهم تجاوزت ألف طلب منذ فشل محاولة الانقلاب فى تركيا فى صيف عام 2016.

وأوضح المكتب بمدينة نورنبرج جنوبى ألمانيا، فى بيان، اليوم، أنه حتى السابع من شهر مارس الحالى قدم 288 شخصا من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية (جوازات سوداء) و771 شخصا من حاملى جوازات السفر الخاصة بموظفين (جوازات خضراء) طلبات لجوء فى ألمانيا، لافتا إلى أن هذه الأعداد تشمل الأزواج والأطفال. وذلك فى وقت لم يتم فيه تسجيل طلبات اللجوء المقدمة من جنود أتراك لدى المكتب. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وبشكل إجمالى قدم أكثر من 1400 مواطن تركى طلب لجوء فى ألمانيا خلال هذا العام حتى نهاية شهر فبراير الماضى.

وفى العام الماضى بلغ إجمالى عدد طالبى اللجوء الأتراك فى ألمانيا نحو 8500 شخص، وبلغ فى عام 2016 نحو 5700 شخص. وارتفعت نسبة طلبات اللجوء التى تم الاعتراف بها فى عام 2017 من نحو 8% إلى 28%. كما تبلغ نسبة طلبات اللجوء المعترف بها هذا العام حتى الآن 42% تقريبا.

ولم يصرح المكتب الاتحادى للهجرة وشئون اللاجئين عن الأسباب وراء ذلك، موضحا أن أية قرارات متعلقة باللجوء تعد مرتبطة دائما بكل حالة على حدة.

وتواجه أنقرة انتقادات غربية كثيرة بسبب فرض حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حالة طوارئ واعلانها «تطهيرات» بعد إخفاق محاولة الانقلاب فى يوليو عام 2016. ومنذ ذلك الحين تشير التقديرات إلى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص وإيقاف أو فصل أكثر من 150 ألف موظف حكومى.