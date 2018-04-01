السياحة تبدأ اليوم تلقى طلبات الفنادق لاحتفالات الربيع وشم النسيم

تبدأ اليوم الأحد وزارة السياحة فى تلقى طلبات الفنادق والمنتجعات السياحية بالقاهرة والمحافظات للمشاركة فى احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم التى تبدأ الاسبوع القادم. ورفعت بعض فنادق الاسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة لافتة «كامل العدد» قبل أيام قليلة من أعياد الربيع وشم النسيم.

وطلبت رانيا المشاط وزيرة السياحة من عبدالفتاح العاصى وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية تقديم جميع التسهيلات للراغبين فى تنظيم احتفالات الربيع بما يساعد على إشاعة حالة من البهجة وسط السائحين والزائرين لمقاصد مصر السياحية المختلفة باعتبار أن هذه المناسبة فرصة للمنافسة بين الفنادق والمنتجعات السياحية بتقديم أفضل ما لديها من خدمات ترفيهية أو بوفيهات مفتوحة للأغذية والمشروبات.

وتتضمن الطلبات التى تتلقاها الوزارة من المنشآت الفندقية بيانات كاملة عن نوع الحفل والبرامج الترفيهية وقوائم الوجبات التى تقدم للزائرين فى هذه الاحتفالات التى دائما ما تبدأ فى الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من الليل، إذ يفضل بعض الزائرين حضور الاحتفال صباحا بصحبة الأطفال للاستمتاع ببرامج المسابقات والفلكلور الشعبى والساحر وغيرها من البرامج التى تجذب الأسر والعائلات.

ويقتصر دور وزارة السياحة على التأكد من ملائمة الأسعار المعلنة والخدمات التى يتضمنها كل برنامج، بالإضافة إلى مراقبة تنظيم هذه الاحتفالات من خلال لجان فنية تضم كبار مفتشى الوزارة ومجموعة من أطباء الصحة الوقائية للتأكد من الالتزام بالأسعار والخدمات المعلنة ومدى جودة وسلامة الأغذية والمشروبات التى يتضمنها كل برنامج.

وتشير مؤشرات حجوزات الفنادق إلى ارتفاع نسبة الاشغالات فى فنادق مدن العين السخنة والاسكندرية والساحل الشمالى والغردقة وبعض فنادق شرم الشيخ والتى تتميز بالمناخ المعتدل فى هذا التوقيت من العام.

وتشير المؤشرات إلى أن نسبة الاشغالات فى فنادق العين السخنة خلال أعياد الربيع وشم النسيم ستصل إلى 100 % فى معظم الفنادق نظرا لزيادة السياحة الداخلية فى هذا التوقيت بسبب قربها من القاهرة كما أنها تتيح المجال للحجز فى اللحظات الأخيرة «اللاست منت».

وقال سامح عبدالمنعم المدير الإقليمى للمبيعات والتسويق لفنادق ثرى كورنرز فى مصر أن هناك زيادة فى الأسعار تصل إلى 40% خلال فترة أعياد شم النسيم حيث تتراوح فى الجونة من 2500 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه للغرفة المزدوجة فى الليلة بالإفطار فقط، بينما تصل الأسعار إلى 3 آلاف جنيه فى معظم فنادق المدينة.

وأشار إلى أن متوسط إشغالات فنادق الغردقة يتراوح بين 60% و70% خلال شم النسيم ويمثل المصريون نحو 10% فقط وذلك نظرا لعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفنادق بعد انتعاش السياحة الأجنبية الوافدة لها، إذ يتراوح سعر الغرفة المزدوجة إقامة شاملة ما بين 1500 إلى 3 آلاف جنيه فى الليلة.