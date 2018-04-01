«مسافرون» تطالب بتفعيل «التاكسى الطائر» بين المدن السياحية

تشغيل مطار سانت كاترين وربطه داخليا مطلب أساسى لمنظمى الرحلات الأجانب

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء على ضرورة وجود تعاون قوى وواضح بين وزارتى السياحة والطيران خلال الفترة القادمة من خلال خطط تسويقية مشتركة بالتعاون مع القطاع السياحى الخاص.

وقال عبداللطيف فى تصريحات صحفية أن أهم مطلب لمنظمى الرحلات من مختلف الجنسيات هو حل مشكلة الطيران.

ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك برامج مشتركة بالتنسيق مع وزارة السياحة والقطاع السياحى الخاص من فنادق وقرى سياحية ومراكب عائمة باستغلال المقاعد «الخالية» على الطيران المنتظم وبيعها لمنظمى الرحلات سواء فى إيطاليا أو إنجلترا أو بلجيكا وغيرها، على أن تباع بأسعار الطيران العارض لتشجيع منظمى الرحلات فى الخارج، وفى نفس الوقت استغلال الأماكن «الخالية» والسائح ينزل مطار القاهرة مثل الترانزيت ويستقل الطيران الداخلى إلى شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة.

وأضاف رئيس جمعية مسافرون للسياحة أن تلك الأفكار طرحت من منظمى الرحلات من مختلف الجنسيات خلال تواجدى فى بورصة برلين التى اختتمت فعالياتها مؤخرا، مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجههم فى الوصول لمصر هى ارتفاع أسعار الطيران المنتظم مع قلة الطيران العارض للمقاصد السياحية.

وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بضرورة مساندة منظمى الرحلات الأجانب لما لهم من دور كبير فى جلب السائحين لمصر، مؤكدا ضرورة دعم الطيران من خلال منظمى الرحلات وليس شركات الطيران الموجودة فى الخارج.

وأشار إلى الدور والعبء الكبير الذى يقع على منظمى الرحلات فى عمليات التسويق فى كل أنحاء الدول المتواجدين بها، قائلا: «من الضرورى تقديم جميع التسهيلات ودعمهم أسوة بما تفعله دول كثيرة وهذا له مردود جيد على السياحة فيما بعد».

وطالب رئيس مسافرون بضرورة تفعيل الطيران الداخلى بين كل المدن السياحية من خلال تسيير رحلات بطائرات صغيرة من شرم الشيخ إلى الغردقة أو مرسى علم والأقصر وبرج العرب من خلال تفعيل «التاكسى الطائر» لنقل الحركة بين المدن السياحية، مشيرا إلى أن كل هذا يساعد على تنشيط المدن لعمل رحلات «أوفر داى»، وهذا توفير للوقت، خاصة أن النقل بالطرق البرية يستغرق وقتا طويلا ما يرهق السائح، إضافة إلى عدم وجود الخدمات الكافية من كافيتريات ومطاعم وحمامات فى بعض الطرق.

وقال «إذا تمكنا من توفير الطائرات بين المدن السياحية يكون شيئا جيدا حتى إذا وصل الأمر لإنشاء شركة جديدة برأسمال وطنى عربى أجنبى لتوفير التاكسى الطائر بين المدن السياحية».

وطالب عبداللطيف بضرورة تفعيل مطار سانت كاترين خاصة أنه كان مطلب الكثير فى بورصة برلين لرغبتهم فى زيارة المدينة المقدسة وربط المطار بمطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والصعيد ومرسى علم والأقصر والدول العربية لما له من مردود كبير على حركة السياحة.