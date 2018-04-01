الجامعة العربية تشيد بنزاهة الانتخابات الرئاسية

قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، إن الانتخابات جرت في نطاق احترام ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات، وإن عملية فرز الأصوات تمت وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وأشارت «أبوغزالة» في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، إلى أن البعثة رصدت تواجدا مكثفا للجيش والشرطة لتأمين الانتخابات فيما لم ترصد أي تواجد لهذه القوات داخل لجان الانتخابات وذلك تطبيقا للقانون.

وتابعت: «البعثة لاحظت مدى التحضيرات اللوجيستية الجيدة التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات وتوافر المواد اللازمة كما رصدت تواجد القضاء والموظفين في اللجان التي زارتها وإلمامهم بتفاصيل عملية التصويت»، مشيدة بتواجد القضاة من الجنسين وهي ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات.

وأشادت أبوغزالة بالتسهيلات التي تم توفيرها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما جهود قوات الشرطة والجيش، مشيرة إلى قيام بعض القضاة بالانتقال إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم للإدلاء بأصواتهم.