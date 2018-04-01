إصابة 100 فلسطيني في اليوم الثاني لهبة «يوم الأرض»

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، بأن أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية والاختناق في الضفة وقطاع غزة خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لإحياء يوم الأرض.

وقال «النجار»، لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال استخدمت في قمعها للمسيرات أنواعا مختلفة من الغازات، والرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال تركز على أسفل الجسم، وأدى إلى بتر في الأطراف. وأشار إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأمريكي بشأن القدس بلغ 52 شهيدا وأكثر من 9 آلاف جريح.

وقُتل 15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1200 آخرين في قطاع غزة أول أمس الجمعة، مع بدء اعتصام شعبي غير مسبوق قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الوفيات. وتقول إسرائيل إن جنودها كانوا يردون على الشغب.