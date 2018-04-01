«تضامن النواب»: حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات سيكلف الحكومة مليارات

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن لم يتم صدور بيان رسمي من الحكومة بشأن قرار محكمة القضاء الإداري بإضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.



وأضاف «أبوحامد»، في مداخلة هاتفية برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أن المشرع كان يضع المظلة التأمينية على أساسي المعاش فقط، موضحًا أنه تم وضع المظلة التأمينية لتغطي أساسي المعاش والعلاوات ولم تعمل وزارة التأمينات والمعاشات بحكم المحكمة الدستورية العليا عام 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.



وأوضح أن هذا القرار وفر الكثير على أصحاب المعاشات من رفع دعاوى قد تطيل لسنوات لأخذ أحكام قضائية للحصول على مستحقاتهم، وتابع: «لا نعلم هل ستطعن الحكومة على هذا الحكم أم لا، ومما لا شك فيه أن هذا القرار سيكلف الحكومة دفع المليارات لتنفيذه، ويمكن أن تدرس الحكومة تنفيذه يأثر رجعى أو تنفيذه تدريجيًا».



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 بتاريخ 23 يونيو.



