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البابا تواضروس يتفقد أعمال التجديدات بالكاتدرائية المرقسية لاستقبال قداس عيد القيامة

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 أبريل 2018 - 9:07 م | آخر تحديث : الأحد 1 أبريل 2018 - 9:07 م

تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعمال التطوير والتجديدات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث كان في استقبال قداسته اللجنة المشرفة على الأعمال وفريق العاملين من الفنانين والمهندسين والفنييين الذين يقومون بالأعمال المتنوعة داخل الكاتدرائية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن زيارة قداسة البابا تواضروس التفقدية للكاتدرائية تأتي للاطمئنان على جاهزية الكاتدرائية لاحتضان قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت المقبل.

يذكر أن الكنيسة تحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على افتتاح الكاتدرائية في عهد القديس البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116.


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