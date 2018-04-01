قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية منافيًا للمنطق، لأن الانتخابات التنافسية هي التي تجلب الناخبين، وهذا السباق الرئاسي لم يكن تنافسيًا.



وأضاف «أديب»، خلال لقائه عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، أنه من المنطقي عزوف الناس عن المشاركة، لأن «السيسي» اتخذ قرارات شُجاعة وأعطى الدواء المر للمصريين الذي كان يجب أن يتجرعوه من أجل الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى اتخاذه إجراءات مست جيوب الناس وأصبحت الحياة صعبة على الكثيرين بسببها.



وتابع أنه من المنطقي أن الحاكم حينما يصدر قرارات سياسية بهذا الشكل فإنه ينفقها من رصيده الشعبي، موضحًا أنه كان من الممكن أن يؤجلها أو حتى لا يُقدم على اتخاذها في الأساس.



ولفت إلى إجراء تلك الانتخابات في حالة حرب وفي ظل قانون طوارئ، إضافة إلى وجود فصيل داخل المجتمع يتعاطف مع تنظيم «الإخوان» سواء معروفًا أم لا، فضلًا عن وجود «حملة تمويل قوية جدًا تقودها قطر ودعايا إعلامية تصدر من تركيا»، حسب تعبيره.



وتابع أن السباق الرئاسي تم في ظل حروب الجيل الرايع والخامس التي تعتمد على التشكيك والشائعات، مستطردًا: «كما أن الإعلام الدولي تحدث عن لجان خالية من الناخبين قبل موعد فتح صناديق الاقتراع».



وأشار إلى مشاركة نسبة تصل إلى 25 مليون ناخبًا في انتخابات الرئاسة رغم هذه الأسباب، مضيفًا: «ليس معقولًا أن كلهم ذهبوا خوفًا من الغرامة أو بتلقيهم رشاوى أو حتى تعبئة أجهزة الأمن، لكن النظام الذي يستطيع إخراج 25 مليون ناخبًا لا بد أن يحكم».



ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.



