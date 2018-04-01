قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن محصول القطن تدهور في الأعوام الماضية نتيجة عوامل عدة، أهمها تحرير تجارة الأقطان، ما أدى إلى خلط الأصناف والتأثير على نقاوة المحصول المصري وفقدانه ميزته.

وأضاف «عبد الدايم»، خلال لقائه ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، الأحد، أن الوزارة بدأت في عام 2016 خطة للنهوض بمحصول القطن، عن طريق زراعة 130 ألف فدان فقط، معقبًا بأن هذه أقل مساحة يتم زراعتها منذ عهد محمد علي، إلا أن الوزارة استهدفت تنقية المحصول والحفاظ على البذرة المنتقاه.

وأشار إلى زيادة المساحة إلى 220 ألف فدان في عام 2017 الماضي، كان من بينهم 62 ألف فدان أقطان إكثار، التي يتم استخلاص البذور منها لزراعتها في العام التالي، مؤكدًا أن مساحة القطن المزروع هذا العام ستتراوح بين 500 إلى 600 ألف فدان على مستوى الجمهورية.

ونوه بأن المؤشرات مبشرة بعد زراعة مساحات كبيرة، ما يساعد على تحقيق الرقم المستهدف، موضحًا أن نجاح الخطة التسويقية لمحصول القطن العام الماضي، ستشجع الفلاح على زراعته.

ولفت إلى استهداف الوزارة زيادة المساحة في الأعوام القادمة حتى تصل إلى المعدلات الطبيعية كما كانت عليه في ستينات القرن الماضي، بزراعة مليون ونصف ومليوني فدان قطن.