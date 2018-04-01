بابا الفاتيكان يترأس قداس الفصح ويطلق رسالة سلام للعالم ومباركات

يحتفل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، بعيد الفصح، حيث يترأس قداسا في الهواء الطلق ويطلق رسالة سلام عالمية ومباركات.

ويحتفل المسيحيون في عيد الفصح بقيامة المسيح عيسى، وهو العيد الأكثر أهمية في الديانة المسيحية.

ويبدأ القداس الساعة 10 صباحا بتوقيت روما، في ساحة القديس بطرس التي تم تزيينها بـ50 ألفا من النباتات والزهور الهولندية.

وكتب بابا الفاتيكان، رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.3 مليار كاثوليكيا في العالم، في تغريدة على «تويتر»: «يولد الإيمان لدينا في صباح الفصح: المسيح حي! هذه التجربة في قلب الرسالة المسيحية».

ومن المتوقع أن يحضر القداس عشرات الكرادلة والأساقفة وغيرهم من القساوسة ذوي الرتب الرفيعة مع عشرات الآلاف من المسيحيين، وسط إجراءات أمنية مشددة.