29 مليونًا و100 ألف جنيه لتمويل 2027 مشروعًا بالشرقية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، قام بتقديم قروض بقيمة 29 مليونًا و100 ألف جنيه؛ لتمويل 2027 مشروعًا صغيرًا، ومتناهي الصغر ليوفر ما يقرب من 2408 فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد، الراغب في حياة كريمة وذلك خلال شهر يناير 2018.

وأشاد المحافظ، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتقديم قروض ميسرة للشباب الجاد؛ لإقامة مشروعات حقيقية، وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الاقتصاد.

وطالب محافظ الشرقية، بضرورة أن يغير الشاب فكره وقناعاته نحو العمل والاتجاه للعمل بالقطاع الخاص أو الحصول على القروض والمنح المقدمة، من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية؛ للاستفادة منها في إقامة مشروعات حقيقية، تخلق فرص عمل له ولغيره، وتجعله فردًا نافعًا في المجتمع.

وأوضح حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الجهاز قام بتمويل العديد من المشروعات بنطاق دائرة المحافظة؛ ليعمل على توفير وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة، وبالتنسيق مع المحافظة للحد من ظاهرة البطالة، وتشجيع الشباب للحصول على القروض، وإقامة مشروعات تدر لهم دخلاً وتحقق لهم استقرار مجتمعي، واقتصادي بما ينعكس على رفع معدلات الاقتصاد المصري.