محكمة النقض تؤيد إعدام «عسلية» قاتل صاحب «محمصة» بالإسكندرية

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا، بإعدام عادل أبوالنور سليمان وشهرته (عادل عسلية) لإدانته بقتل صاحب (محمصة) بالإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار.

وجاء الحكم في ضوء رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المتهم.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية سبق وأصدرت حكما بإعدام مرتكب الجريمة في شهر مارس من العام الماضي، في ختام محاكمته، حيث أدانته بقتل المواطن يوسف لمعي ذبحا باستخدام سلاح أبيض.

وأقر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة وأثناء المحاكمة بارتكاب الجريمة، تحت زعم أن المجني عليه كان يقوم ببيع مشروبات كحولية.