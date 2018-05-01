عاصفة تعيق 900 أرجنتيني من العودة إلى منازلهم في بوينس آيرس

قال مسؤولون، الاثنين، إنه لم يتمكن نحو 900 مواطن أرجنتيني من العودة إلى منازلهم بعد أن تم إجلائهم خلال عاصفة قتلت شخصين في منطقة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وتسببت العاصفة في غرق الشوارع والطوابق السفلية بالمياه واقتلاع الأشجار واللوحات الإعلانية وتعطيل حركة مترو الأنفاق في بوينس آيرس، فضلًا عن إحداث ضرر بدار الأوبرا الرئيسية بالعاصمة "مسرح كولون" خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقد توفي رجل (42 عاما) وابنه (17 عاما) بسبب صدمة كهربائية حينما أغلق عليهما باب أحد مباني التخزين، التي غمرتها المياه في حي تيرس دي فيبريرو الواقع شمال غرب بوينس آيرس.



وقال عمدة بلدية ميرلو جوستافو مينينديز "لقد كانت كارثة مناخية حقيقية، تعرضت أجزاء كثيرة من المنطقة لأضرار بالغة وواجهت آلاف الأسر مشاكل".