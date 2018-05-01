اتحاد بلعباس يتوج بكأس الجزائر للمرة الثانية في تاريخه

توج اتحاد بلعباس بلقب كأس الجزائر لكرة القدم ،اثر تغلبه على شبيبة القبائل 2 /1 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر.

والتتويج هو الثاني لاتحاد بلعباس في مسابقة الكأس بعد اللقب الأول الذي أحرزه الفريق عام 1991، عندما تغلب على شبيبة القبائل أيضا بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

سجل حمزة بلحول، هدفي اتحاد بلعباس في الدقيقتين الثانية و49، بينما احرز مهدي بن علجية، هدف شبيبة القبائل الوحيد في الدقيقة 55.

وطرد حكم المباراة، حارس شبيبة القبائل، مليك عسلة في الدقيقة 72.