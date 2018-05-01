قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم الاستفادة من 25 مليون متر مكعب من مياه الأمطار خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الوزارة تستعد لتخزين مياه السيول والأمطار للاستفادة منها في الري والزراعة في الفترة المقبلة.



وأوضح «الإمام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن هناك نوعين من الأمطار، أمطار غزيرة، وأخرى تصل إلى حد السيول ولكل نوع طريقة مختلفة لمواجهتها وتخزينها، مضيفًا أن الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لتخزين مياه السيول، والتي تسقط من مناطق جبلية، من خلال خزانات المياه الجوفية والبحيرات الصناعية.



وتابع: «يتم تخزين المياه المحملة بالرمال والصخور في المناطق المنبسطة مثل محافظات الدلتا، من خلال وقف صرف المياه من بحيرة ناصر بنسبة محددة، وإحداث انخفاض في منسوب المياه بنسبة معينة وبالتالي يحدث خفض في منسوب المياه في شبكة الترع التي تصل لـ33 ألف كيلو، وبالتالي يصبح هناك حيز لاستيعاب مياه الأمطار الغزيرة».



وأضاف أن الدولة تضع خطة قومية شاملة؛ لتحديد مهام كل الجهات المعنية في الدولة قبل وأثناء وبعد السيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع الأحوال الجوية، ومنسوب مياه الأمطار في كل محافظة، وفقًا لتقارير مباشرة بحالة الطقس.



