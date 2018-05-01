«السياحة» تخصص أرقاما للتواصل مع بعثة الوزارة بالسعودية

أعلن مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج عن عناوين وأرقام هواتف بعثة الوزارة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، التى يتواجد بها ممثلو الوزارة وغرفة شركات السياحة، لتقديم كافة التسهيلات للمعتمرين خلال فترة أدائهم مناسك العمرة بالأراضى المقدسة والتواصل مع ذويهم فى مصر.



وقال رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن البعثة ستتواجد بمكة المكرمة بفندق الشهداء الكائن بمنطقة أجياد شارع أجياد العام وأن أرقام تليفوناتها هى (009660509750539 /009660506874995).



أما عن مقر البعثة فى المدينة المنورة: فندق البرج الأخضر، الكائن بالمنطقة الغربية أمام باب (6) بالحرم النبوى وأرقام تليفوناتها هى (00966563151354 /09660563174340).



كان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة قد أكد أن جميع المعتمرين المصريين المتواجدين حاليا بالأراضى المقدسة بخير، موضحا أن الحريق الذى شب فى بدروم أحد الأبراج بفندق سرايا الإيمان بشارع أجياد بمكة المكرمة بعيد تماما عن تجمعات المعتمرين المصريين الذين لايقيمون فى هذا البرج.