ستورمي دانيلز ترفع دعوى تشهير ضد ترامب

رفعت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمي دانيلز، دعوى تشهير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن وصفها بأنها كاذبة، حسبما قال محاميها يوم الاثنين.



وكانت الممثلة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، قد أعلنت قبل عدة أشهر تفاصيل حول علاقة جنسية مزعومة مع الرئيس.



وتستند دعوى التشهير، التي رفعت في نيويورك، إلى تعليقات أدلى بها ترامب في تغريدة عن رجل قالت دانيلز إنه هددها لكي تلتزم الصمت بشأن هذه القضية.



وكتب ترامب على تويتر يقول إن ذلك الرجل "لا وجود له" وأن مزاعم دانيلز تعد "عملا إجراميا كاملا".



وأفادت الدعوى التي رفعها المحامي مايكل أفيناتي بأن بيان ترامب "الكاذب والمزعج" تسبب في تعرض دانيلز لأضرار اقتصادية وأضر سمعتها.



وتُصعّد هذه الدعوى الجديدة المعركة القانونية بين الممثلة الإباحية والرئيس، بعد أن علّق قاض دعوتها الأساسية يوم الجمعة بينما يواجه محامي ترامب مايكل كوهين تحقيقًا جنائيًا منفصلاً.



وكان كوهين قد أقر بأنه دفع 130 ألف دولار "من جيبه الخاص" إلى دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وقالت دانيلز إن سبب ذلك كان شراء صمتها.



وينفي البيت الأبيض وجود أي علاقة جنسية بين ترامب ودانيلز.