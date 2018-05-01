الدوري الإنجليزي يتساءل: من يفوز بلقب الهداف صلاح أم كين ؟

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لترتيب هدافي مسابقة الدوري الممتاز، متسائل: "محمد صلاح ضد هاري كين من منهما يفوز هنا؟".
وأصبحت المنافسة على سباق هداف الدوري الإنجليزي، بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هداف ليفربول، وهاري كين هداف فريق توتنهام هوتسبير ومهاجم المنتخب الانجليزي ، خاصة بعدما سجل الأخير هدفا أمس في مرمى واتفورد.
ويتصدر "صلاح" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، في الوقت الذي يلاحقه فيه مهاجم "السبيرز" بـ27 هدفا، وتتبقى مباراتان فقط لمحمد صلاح مع ليفربول بالدوري ، بينما يتبقي ثلاثة لمهاجم منتخب إنجلترا.