الدوري الإنجليزي يتساءل: من يفوز بلقب الهداف صلاح أم كين ؟

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لترتيب هدافي مسابقة الدوري الممتاز، متسائل: "محمد صلاح ضد هاري كين من منهما يفوز هنا؟".

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لترتيب هدافي مسابقة الدوري الممتاز، متسائل: "محمد صلاح ضد هاري كين من منهما يفوز هنا؟".

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لترتيب هدافي مسابقة الدوري الممتاز، متسائل: "محمد صلاح ضد هاري كين من منهما يفوز هنا؟".