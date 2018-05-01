نتنياهو: لا أحد يسعى لمواجهة مع إيران

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، عن العرض الدراماتيكي الذى قدمه أمس واتهم فيه إيران بالكذب بشأن طموحاتها النووية، وذلك بعد تعليقات أفادت بأنه لم يقدم جديدا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أكد أن الوثائق التي قال عنها أمس أن الاستخبارات الإسرائيلية قد حصلت عليها، وفرت "ثروة من المعلومات الجديدة". وأضاف :"عندما حصلنا على هذا الكنز الذي يتألف من مئة ألف وثيقة، عرفنا الكثير من الأشياء التي لم نكن نعرفها".

وتهرب نتنياهو من الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كان لدى إسرائيل قدرات نووية أو أسلحة نووية.

وقال في المقابل إنه لا يسعى إلى مواجهة عسكرية مع إيران. وقال :"لا أحد يسعى لمثل هذا النوع من التطور".

كان نتنياهو، قد كشف مساء أمس، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري لدى إيران لتطوير سلاح نووي، وأنها أخفت معلومات مهمة عن المجتمع الدولي خلال مفاوضات الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وأوضح نتنياهو :" في غضون أيام قليلة سوف يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بشأن ماذا سوف يفعل حيال الاتفاق النووي، وأنا متأكد من أنه سوف يفعل الشيء الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل وللسلام في العالم".

يشار إلى أن ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مالم يتم إدخال تعديلات عليه.