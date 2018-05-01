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أسد يهاجم مالك متنزه خاص للحيوانات البرية في جنوب أفريقيا

نيروبي - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 مايو 2018 - 4:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 مايو 2018 - 4:31 م

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مالك أحد المتنزهات الخاصة لحماية الحيوانات البرية في جنوب أفريقيا، قد تعرض لهجوم من جانب أحد الأسود وتعرض لاصابات خطيرة.

وتلقى الرجل إصابات في العنق والفك، إثر الهجوم الذي وقع بالقرب من ثابازيمبي في شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع بوتسوانا، بحسب ما نقلته الشرطة عن موقع "News24" الاخباري.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يسير إلى داخل المنطقة الخاصة بالأسود، عندما استدار الأسد فجأة وتوجه نحوه.

وفشل الرجل في الخروج من بوابة منطقة الأسود، قبل أن يمسك به الأسد ويجره لعدة أمتار خلف شجيرة.

ولم يتضح من خلال مقطع الفيديو كيف تمكن الرجل من الفرار.


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