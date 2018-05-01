نجيب ساويرس يشتري بنصف ثروته ذهبا

قال نجيب ساويرس، رجل الاعمال المصري، إنه اشترى بنصف ثروته التي تبلغ 5.7 مليار دولار ذهبا، مشيرًا إلى اعتقاده بأن يواصل سعر الذهب الصعود ليصل إلى 1800 دولار للأونصة مقابل 1300 دولار حاليا.

وأضاف في حوار مع تليفزيون «بلومبرج» أن دول كثيرة تتجه لتحويل أموالها لذهب، مضيفًا: «انظروا إلى دول الشرق الأوسط وباقي دول العالم، وأتمنى أن يستطيع ترامب إتمام اتفاق السلام الخاص بكوريا الشمالية، حتى استرد أموالي بعد 10 سنوات».

"لقد دفعت في عملة لا يمكن أن تسترد بسهولة، ووضعت أموالا كثيرة هناك في فنادق وبناء فريق عمل" قال ساويرس الذي أسس أول شركة هاتف محمول في كوريا الشمالية، حسب قوله.