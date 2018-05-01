«الكنيست» يقر قانونًا يمنح نتنياهو سلطة «إعلان الحرب»

بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، امتلاك بلاده أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سرى للاستحواذ على سلاح نووى، صادق البرلمان الإسرائيلى (الكنيست)، مساء أمس، على مشروع قانون تقدم به نتنياهو، يمنحه سلطة إعلان الحرب، بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع فقط، من دون أن يحتاجا إلى موافقة بقية الوزراء على مثل هكذا قرار.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، «صوت الكنيست لصالح طلب نتنياهو، منحه سلطة إعلان الحرب، بموافقة وزير الدفاع فقط، وفى الحالات القصوى»، مضيفة أنه «تمت الموافقة على القانون فى القراءتين الثانية والثالثة، ما يعنى أنه أصبح نافذا. وبذلك لا يحتاج نتنياهو إلى موافقة المجلس الوزارى المصغر ولا الحكومة لإعلان الحرب.

ورغم أن القانون الذى أقر بأغلبية 62 صوتا مقابل 41 ينص على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب يقع على عاتق الحكومة الأمنية المصغرة وليس الحكومة جمعاء. لكنه يتضمن فقرة تنص على أنه فى «حالات قصوى» يمكن لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما فيما يخص قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب وبالتالى يمكنهما أن يتخذا معا مثل هذا القرار من دون الحاجة إلى موافقة أى شخص ثالث.

ولفتت الصحيفة إلى أن لجان الدفاع، والشئون الخارجية، والدستور، والقانون، والعدل فى الكنيست كانت قد رفضت مشروع القانون، إلا أن الهيئة العامة فى الكنيست وافقت عليه فى جلستها العامة.

وقبل تصويت الكنيست، أعلن نتنياهو، أن «إسرائيل حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات المخابراتية، ومحفوظة كملفات فى 183 قرصا مدمجا، بشأن الملف النووى الإيرانى». واعتبر نتنياهو أن هذه المعلومات «ستجرم إيران بشأن ملفها النووى».