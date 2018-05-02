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ألكانتارا يخيب ألمه عقب الخروج أمام ريال مدريد

عز الكلاوي
نشر فى : الثلاثاء 1 مايو 2018 - 11:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 مايو 2018 - 11:44 م

 

تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ خاب أمله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بين فريقه وريال مدريد في نصف النهائي.

وقال ألكانتارا في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا كل شيء بنسبة مئة بالمئة في المباراة، أتينا إلى مدريد من أجل الفوز فقط والتأهل للمباراة النهائية، ولكن لن تسير الأمور كما أردنا في الأخير".

وأضاف لاعب بايرن ميونخ: "كنا الأفضل في الشوط الأول وكان لدينا فرصة للفوز، ولكن هدف بنزيما أحبطنا وأعطاهم التقدم والفوز".

واختتم ألكانتارا: "خرجنا من دوري أبطال أوروبا، ولكن هدفنا الأن هو التركيز لتحقيق الفوز بكأس ألمانيا، ومن ثم التركيز في كأس العالم".

 


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