ألكانتارا يخيب ألمه عقب الخروج أمام ريال مدريد

تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ خاب أمله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بين فريقه وريال مدريد في نصف النهائي.

وقال ألكانتارا في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا كل شيء بنسبة مئة بالمئة في المباراة، أتينا إلى مدريد من أجل الفوز فقط والتأهل للمباراة النهائية، ولكن لن تسير الأمور كما أردنا في الأخير".

وأضاف لاعب بايرن ميونخ: "كنا الأفضل في الشوط الأول وكان لدينا فرصة للفوز، ولكن هدف بنزيما أحبطنا وأعطاهم التقدم والفوز".

واختتم ألكانتارا: "خرجنا من دوري أبطال أوروبا، ولكن هدفنا الأن هو التركيز لتحقيق الفوز بكأس ألمانيا، ومن ثم التركيز في كأس العالم".