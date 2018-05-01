رينجرز يقيل مورتي من تدريب الفريق وجيرارد مرشح لخلافته

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أعلن نادي جلاسجو رينجرز الاسكتلندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقالة جرايام مورتي من تدريب الفريق ، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام سلتيكس صفر / 5 مساء الأحد.

وذكر النادي في بيان "جرايام مورتي أعفي ، اعتبارا من صباح اليوم ، من مهام منصب المدير الفني لفريق رينجرز."

ورددت تقارير إعلامية بريطانية أن النادي الاسكتلندي بدأ مفاوضات مع لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد ، المدرب الحالي لفريق الشباب بليفربول ، لتولي المهمة خلفا لمورتي.

وكان مورتي قد تولى تدريب رينجرز بشكل مؤقت في أكتوبر ثم تعاقد معه النادي في ديسمبر بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي أنه أسند مهمة الفريق الأول للمدربين المساعدين جيمي نيكول وجوناتان جوهانسون "في المباريات الثلاث المتبقية للفريق هذا الموسم."

وأضاف أن مورتي "سيحصل على وقت للتفكير بشأن الخيارات المتاحة أمامه ، ومنها العودة لعمله في أكاديمية رينجرز."