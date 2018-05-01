وزير البيئة: غلق المحميات الطبيعية حتى انتهاء موجة الطقس السيئ

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه تم إغلاق كل المحميات الطبيعية، نظرًا لموجة الطقس السيئ التي تجتاح البلاد، متابعًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استكمالًا لما حدث الأسبوع الماضي بعد موجة أمطار شديدة على بعض المحافظات.



وأضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، أنه تم إغلاق المحميات الطبيعية حفاظًا على أرواح المواطنين، نظرًا لعدم استقرار الحالة الجوية والعاصفة الترابية، متابعًا: « المحميات الطبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، محمية الجلف الكبير 42 ألف كيلو، ومحمية علبة 34 ألف كيلو، ولا يمكن للجمهور أن يشارك في رحلات سفاري في هذه الظروف، وسيتم استئناف العمل فور تحسن الأحوال الجوية».



وأوضح أنه يتابع الحالة الجوية كل ساعة من خلال تقارير مباشرة من مدراء المحميات والفروع لغرفة العمليات بالوزارة، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى، وإلغاء إجازات العاملين حتى نهاية الأسبوع.



