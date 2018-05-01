تواصل الاستنفار الشُرطي في شوارع الإسكندرية لتأمين «أسبوع إحياء الجذور»

تواصل الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الحرس الجمهوري، فرض حالة الاستنفار القصوى في كافة شوارع وميادين الثغر الرئيسة، مع استمرار وضع الحواجز الحديدية والبشرية «أفراد من شرطة المرور والمباحث الجنائية والحرس الجمهوري» على تفرعاتها المُطلة على طول الكورنيش، بدءًا من قصر المنتزه مرورًا بمكتبة الإسكندرية وانتهاءً بقصر رأس التين.

فيما لاتزال عملية وقف إشارات المرور الإليكترونية بطول طريق الكورنيش مستمرة، مع اقتصار مرور المواطنين لجانبي طريق الجيش من الأنفاق فقط، حيث تجوب سيارات الشرطة مدعومة بوحدات من قوات العمليات الخاصة ميادين الإسكندرية.

ويأتي ذلك لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيراه القبرصي نيكوس أناستاسيادس، واليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، لعروس البحر الأبيض المتوسط، حيث شهد الرؤساء الثلاثة افتتاح فعاليات «أسبوع إحياء الجذور» الذي أطلقته وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبيد، تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وللمرة الأولى، مساء الإثنين من مكتبة الإسكندرية.

وجدير بالذكر أن برنامج زيارات «أسبوع إحياء الجذور» لأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية، التي كانت تعيش في مصر يتضمن مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليوناني، والمقابر اليونانية في منطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلا عن زيارتهم لأماكن منازلهم ومدارسهم القديمة في الإسكندرية.