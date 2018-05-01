قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأعياد الدينية أمرًا تعبديًا لا يستيطع أحد الزيادة عليها، موضحًا أن عيد العمال جاء بالمعنى اللغوي وليس الاصطلاحي، وذلك في رده على معتبري عيد العمال «بدعة».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، أن لفظ العيد يأتي من الشيء الذي تم التعود على إحيائه وتذكره لمناسبة ما، سواء كانت دينية أو اجتماعية، مؤكدًا أن المناسبات الدينية أمرًا تعبديًا لا يستطيع أحد الزيادة عليها، كعيد الفطر وعيد الأضحى.

وتابع أنه لا أحد يصوم في عيد العمال وليست هناك صلاة مخصصة له، معقبًا: «هو مناسبة اجتماعية الغرض منها الحث على قيمة معينة وغرسها؛ لحاجة المجتمع إليها، كعيد تحرير سيناء وشم النسيم وعيد الأم».

وأكد أن عيد العمال ليس بالمعنى الديني التعبدي؛ وبالتالي لا يدخل ضمن البدع، موجهًا خطابه للمشاهدين، بقوله: «لا تقارن صفات الله بصفات المخلوق».

يُذكر أن عمال مصر يحتفلوون بعيدهم، اليوم الثلاثاء، والذى يوافق الأول من مايو كل عام.