قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن تكلفة منظومة القمامة الجديدة على المواطنين لن تزيد عما يسددونه حاليًا، موضحًا أن التسديد لن يكون على فاتورة الكهرباء أو أي فواتير أخرى.



وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن 85% من السكان لن يدفعو أكثر مما يدفعونه حاليًا على فاتورة الكهرباء بمعدل 5 أو 10 جنيهات، مؤكدًا أن هذه النسبة من المواطنين لن تدفع أكثر من 10 جنيهات.



وأشار إلى الفئة المتبقة والمقدرة بـ15% من المواطنين، قائلًا إنها ستكون عبارة عن شرائح متدرجة بحد أقصى 30 جنيهًا، بحيث تكون الشريحة الأعلى للفلل والكمبوندات، موضحًا أنه ثبات التكلفة على المواطنين جاء بعد فرض رسوم نظافة على منشآت وأنشطة لم تكن تدفع في السابق، فضلًا عن إيجاد موارد جديدة للتمويل وهي 25% من الضريبة العقارية، و15% من أصول صناديق الإسكان والخدمات الاجتماعية والنظافة.



وأوضح أن الرسوم التي يسددها المواطنين ستذهب إلى المحافظة، بينما المصادر الأخرى ستوضع في حساب بنكي، لن يتم الصرف منه إلا بموافقة وزارة البيئة على خطة مقدمة من المحافظة، منوهًا أن ذلك يدفع المحافظات إلى وضع خطط لجمع القمامة، حتى يمكن محاسبتها، على أن تسدد وزارة البيئة الفارق في الفجوة التمويلية.



وذكر أن جمع القمامة سيكون بواسطة شركات النظافة الصغيرة التي تتعاقد معها المحافظة لتكون جزءًا من المنظومة الجديدة وتحصل على حقها العادل، متابعًا: «لن يستمر النظام القديم غير العادل، بحصولهم على 2 أو 3 جنيهات مقابل الشقة ثم نطالبهم بنقل القمامة وفرزها، فما كان يحدث هو فرز القمامة بالعربات ثم إلقاء الباقي في أقرب مكان».



ونوه بأن شركات ستضع عربات مكابس لكل منطقة لا تزيد عن قطرها 5 كيلومترات، حتى تتناسب التكلفة مع العائد، مشيرًا إلى إمكانية اتفاق شركات جمع القمامة مع المواطنين على فصل القمامة مقابل حوافز.



