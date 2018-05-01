-عيسى لـ«الشروق»: تم إنهاء التعاقد بعد 4 أشهر من انطلاق «حوش عيسى».. وأديب: أخرج من المحطة معززًا مكرمًا وسعيدًا



فى نفس اليوم الذى أعلنت شركة «إعلام المصريين» التعاقد مع «دي ميديا»، لتكون وكيلها الإعلانى خلال الفترة المقبلة، وافقت الشركة على رحيل الإعلاميين عمرو أديب وإبراهيم عيسى عن قنوات «on».

وأكد الإعلامى إبراهيم عيسى، فى تصريحات لـ«الشروق» أنه أنهى تعاقده مع قنوات on، أمس الاثنين، بعد 4 أشهر فقط من بداية عرض تجربة «حوش عيسى»، والتى كان مقررا لها أن تستمر لمدة عام.

وقال عيسى، إن التفاوض على إنهاء التعاقد مع شركة «إعلام المصريين» بدأ قبل أيام، وتم التوقيع أمس، وهو نفس اليوم الذى أعلن فيه الإعلامى عمرو أديب رحيله عن قناة On E.

وأكد أن هناك حلقتين أخيرتين تم تسجيلهما قبل رحيله عن القناة، ومن المتوقع أن يتم عرضهما يومى الخميس والجمعة.

يذكر أن الإعلامى عمرو أديب أعلن على الهواء مساء أمس الاثنين رحيله عن قناة on e، يوم 15 مايو المقبل، نافيا أن يكون هناك خلافات اقتصادية أو سياسية مع إدارة القناة.

وكشف أديب، أن إدارة المحطة وافقت على رحيله بعد إلحاح كبير قبل رمضان المقبل أى يوم 15 مايو، خاصة أن انتخابات الرئاسة انتهت وأصبحت مصر أكثر استقرارا، مشيرا إلى أنه بذل على مدى عامين مجهودا كبيرا فى on e التى كانت وقتها قناة جديدة، وتمر بمرحلة انتقالية، ويتركها بعد أن حوّل تجربته لقصة نجاح، وبرنامج «كل يوم» هو الأول فى الاعلانات والأول فى المشاهدة على السوشيال ميديا والأول فى التأثير».

أقسم أديب على الهواء أنه ليس على خلاف مع أحد، بدليل أنه مستمر بالفعل على شاشة القناة حتى 15 مايو، مؤكدا أنه بقراره يرسى تقليدا جديدا بأن يعلن المذيع بنفسه متى سيرحل.

وتابع قائلا: «أنا أخرج من المحطة معززا مكرما سعيدا، وهذه المحطة دائما ستجدنى فى خدمتها فى أى لحظة تحتاجنى، ومصر فى أى لحظة ستحتاجنى ستجدنى، لأن عمرو أديب هو صنيعة مصر والمشاهدين».

وتابع أديب: «آن الأوان ليأتى شاب صغير أو كبير يجلس على هذا الكرسى ويعمل شغل أحسن منى، أما أنا فبعد 22 سنة فى تقديم البرامج اليومية فأشعر أننى عملت كل شىء فى الإعلام».