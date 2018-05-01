استقالة أحد مؤسسي «واتساب» بسبب «فيسبوك»

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أعلن أحد مؤسسي تطبيق واتساب جان كوم استقالته من منصبه عبر رسالة نشرها على موقع فيسبوك.

وكتب كوم على صفحته على فيسبوك أنه "يريد أن يستمتع ببعض الأشياء التي يحبها خارج نطاق التكنولوجيا".

وتبعاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الاثنين فإن كوم "تشاجر مع الشركة الأم فيسبوك حول استراتيجية واتساب".

ويأتي تخلي كوم عن منصبه بسبب رفضه لمحاولات فيسبوك استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي واتساب ومحاولات تقليل مستوى تشفير البيانات.

وقال كوم في بيان له " مر عقد من الزمن منذ تأسيسي أنا وبراين تطبيق واتساب، وكانت تجربة رائعة ، إلا أنه حان الوقت لبداية جديدة".

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وأضاف أن "فريق العمل أقوى من أي وقت مضى وسيستمر في القيام بأشياء مذهلة".

وكان الأمريكي براين أكتون والأوكراني جون كوم أسسا واتساب في عام 2009 قبل أن يبيعوها لفيسبوك في عام 2014 بنحو 19 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "ديجيتال نيوز ريبورت" العام الماضي، أن تطبيق واتساب أصبح واحدا من أكثر الوسائل السائدة للاطلاع على الأخبار ومناقشتها غير أن استخدام تطبيق المراسلات الفورية بدا متباينا بدرجة كبيرة بين الدول.