مرتضى منصور: الجهاز الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة الأسبوع المقبل

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوم البعض على المجلس بعد الكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد السويسري كريستيان جروس.

وكان الزمالك قد أعلن عن توصله لاتفاق مع كريستيان جروس لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفا لإيهاب جلال الذي أقيل من منصبه بسبب تراجه النتائج.

وقال مرتضى منصور، إن الكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب السويسري، يأتي في إطار الشفافية التي يتمتع بها مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأكد رئيس الزمالك، أن المدير الفني وأعضاء الجهاز الجديد سيصلوا القاهرة الأسبوع القادم لقيادة الفريق الأبيض