تفتتح وزارة الإنتاج الحربي، معرضا للمنتجات المدنية للإنتاج الحربي، المقام خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو الجاري، بمقر نقابة الصحفيين؛ لتقديم منتجات قطاع الأسرة للصحفيين والإعلاميين بنسبة خصم تصل إلى 10% على بعض المنتجات.

ويقدم المعرض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي المختلفة من «أدوات الطعام والمائدة الأستانليس ستيل والألومنيوم» والأجهزة الكهربائية من «تكييفات، ثلاجات، شاشات تليفزيونية "LCD"، شاشات تليفزيونية "LED"، ديب فريزر، أفران، مراوح صندوقية، مراوح حائط، لمبات ليد، وألواح الطاقة الشمسية، السخانات، الغسالات».

وأكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه على إقامة هذا المعرض سنويا من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة، تقديرا للدور المهم الذي تقوم به النقابة في تشجيع ودعم الصناعة الوطنية.