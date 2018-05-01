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الرئيس الإسرائيلي يصل إثيوبيا في زيارة غير مسبوقة

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 مايو 2018 - 6:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 مايو 2018 - 6:51 م

وصل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين،اليوم الثلاثاء، إلى اثيوبيا في زيارة غير مسبوقة تستغرق ثلاثة أيام.

هذه الزيارة هى الأولي التي يقوم بها رئيس إسرائيلي للدولة الواقعة شرق أفريقيا، بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني.

وسوف يبحث الرئيس ريفلين مع كبار المسؤولين في أديس أبابا تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن لإسرائيل سفارات في 10 دول أفريقية من أصل 54 دولة، هي السنغال، ومصر، وأنجولا، وغانا، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، والكاميرون.


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