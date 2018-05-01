الأهلي يعلن بدء الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الترجي

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي تقام الجمعة المقبلة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقال مرجان أنه سوف يستمر الحجز الإلكتروني للتذاكر حتى يتم نفاد الكمية المحددة، على أن تقوم الشركة المسؤولة عن تأمين المباراة بتسليم التذاكر للحاجزين خلال الساعات المقبلة.



وأوضح مدير النادي أن جماهير الأهلي لديها إقبال جيد على حجز التذاكر، واقتربت من نصف عدد التذاكر نظرًا لرغبة الجماهير في مساندة فريقها، الذي يخوض مباراة صعبة أمام بطل تونس، مساء الجمعة، على ملعب برج العرب.

يذكر أن الجهات الأمنية على حضور 15 ألف مشجع للأهلي في مباراة الترجي.





