الدومنيكان تقيم علاقات رسمية مع الصين وتقطع علاقاتها مع تايوان

أقامت جمهورية الدومنيكان رسميا علاقات دبلوماسية مع الصين، وفقا لبيان مشترك من الدولتين اليوم الثلاثاء، كما قطعت علاقتها الدبلوماسية مع تايوان.



ووقع الاتفاق وزير خارجية الدومينيكان، ميجيل فارجاس، ونظيره الصيني وانج يي، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.



وتعتبر بكين تايوان، وهي جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي، مقاطعة متمردة، ولا يزال عدد قليل من الدول يعترف باستقلالها عن الصين.



ووفقًا لشروط الاتفاقية، فإن جمهورية الدومينيكان "تعترف بوجود صين واحدة في العالم" وأن تايوان "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".