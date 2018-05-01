أعلن أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ضبط 10.5 طن من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المصانع الغير مرخصة بمركز ميت غمر.



جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطري، بشان نتائج حملات المرور والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع قطاعات التموين والصحة.



وأوضح محافظ الدقهلية، أن الكميات المضبوطة تشمل 100 برميل سردين وزن البرميل 100 كيلوجرام و100 صفيحة أنشوجة وزن الواحدة 5 كيلو.



وأمر الشعراوي، بإعدام المضبوطات وفقا لتقرير لجنة التفتيش وقرار النيابة العامة، مع سرعة تحرير المحاضر بالوقائع المشار إليها وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، مؤكدًا على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال أصحاب المصنع المشار إليه.