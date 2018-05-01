تايوان: لن ننحني لضغط من بكين

قال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، إن بلاده "لن تنحني لضغط من بكين" لكنها "ستعمل مع الدول الصديقة لدعم السلام والاستقرار الإقليميين وضمان مكانتنا الشرعية في المجتمع الدولي".



وقال وو، للصحفيين، بعد أن أعلنت جمهورية الدومنيكان قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه وإقامة علاقات رسمية مع بكين، إن تايوان أنهت مشروعات التعاون مع الدومنيكان "على الفور من أجل الحفاظ على الكرامة الوطنية".



وأعرب وو عن "أسفه العميق" لأن جمهورية الدومنيكان ضربت عرض الحائط بـ77 عاما من الشراكة" من أجل "قبول الوعود الخادعة للاستثمار والمساعدات من الصين".



كما أصدر المكتب الرئاسي لتايوان بيانا ينتقد الحكومة الصينية "لتفاقم التوتر في مضيق تايوان" في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على تعزيز المصالحة والحوار "بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية".