سفير مصر في العراق يروي قصة إعادة مصري اختفي في الحرب على «داعش»

قال السفير علاء موسى، سفير مصر في العراق، إن إعادة المواطن المصري «إسماعيل»، من العراق بعد اختفائه في الحرب على تنظيم «داعش»، كانت قصة إنسانية خاصة فضلًا عن كونه مواطن مصري له حق العودة إلى بلده في أي وقت.

وأوضح «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن القضية بدأت باتصال من أهل «إسماعيل»، بسامح شكري، وزير الخارجية، والذي وجه بدوره السفارة في العراق بالتحرك والبحث عن المواطن المصري، مشيرًا إلى وجود بعض التعقيدات نظرًا لعدم معرفة مكان «إسماعيل»، ما تطلب التواصل مع الأمم المتحدة لوجود عدة مخيمات لهم في العراق.

وأضاف أنه بعد التوصل إلى مكان «إسماعيل»، تم التنسيق مع الحكومة العراقية لتأمين وصوله إلى الموصل ثم إلى أربيل ثم بغداد، نظرًا لوجود جيوب لتنظيم «داعش»، في المناطق بين هذه المدن، موضحًا أنه تم استخراج أوراق ثبوتية له بعد فقده كل أوراقه، ثم نقله بعد ذلك إلى القاهرة وإيصاله إلى أهله.

وأشار إلى فقد «إسماعيل»، لأسرته من زوجته وأولاده، خلال الحرب على تنظيم «داعش»، متابعًا: «أخذنا ذلك في الحسبان، فالقصة لها وجه إنساني كبير، وليس فقط لأنه مواطن مصري».