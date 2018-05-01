أشرف الخمايسي: أحمد خالد توفيق همس في أذني ليطلب إهدائه «جو العظيم»

كشف الروائي أشرف الخمايسي، تفاصيل اختياره لاسم أحمد خالد توفيق، ليهدي له رويته الأحدث «جو العظيم»، والتي من المنتظر أن تصدر قريبا من دار «الشروق».

وقال «الخمايسي»، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «بعد انتهائي من كتابة "جو العظيم"، احترت في كتابة الإهداء، ظللت أكثر من شهر أحاول العثور على إهداء غير مستهلك، فلم أنجح، اجتهدت كثيرًا حتى انتهيت إلى ضرورة التوقف عن فكرة كتابة إهداء».

وأضاف: «لا أشخصن الإهداء الذي أسطره في صدر كتابي بعد الانتهاء منه؛ أي لا أهديه لأبي، أو لأمي، أو لزوجتي، أو لأحد من أولادي، أو لكل هؤلاء مجتمعين».

وتابع: «مهما تفهمت فكرة الوفاء لبعض من يجعلون حياتنا محتملة؛ بجمال وجلال ما يقدمونه لنا، فإن العمل الأدبي يبقى من منظوري، أكبر من أن أُصدره باسم شخص مُحدد، فإن أُهدي فليُهدى لقيمة كبرى، ترفع العمل لمستوى الهيمنة والإحاطة».

واستطرد: «أهديت إلى الإنسان مرة، وإلى محبي التحليق مرة، كما أهديت إلى زهرة العالم الفواحة بالأريج العطر، وكنت أقصد نَبيَّنا الأمين مُحمَّدًا بن عبد الله، وهكذا إهداءات للقيمة محيطة، لا محاطة».

وتساءل: «ماذا يضير العمل لو صدر بدون إهداء؟، ربما لا أحد يهتم بهذا الإهداء من الأساس، ربما أنا شخصيا اعتبره مفتاحًا مهما».

ولفت إلى أنه سلم الرواية لدار «الشروق»، بلا إهداء، واصفا ما فعله بـ«كأن الرواية قَروي صَعيدي يشارك في مناسبة مهمة دون عمامة!، يشعر أنَّه عارٍ».

وقال: «الأيام كشفت عن أن هناك من كان يحجز مكان الإهداء لنفسه، إذ سمعت صوته، في لحظة كنت أذرف عبراتي لرحيله دون وداع، نفس الصَّوت الَّذي عديدًا ما انسرب إلى أذني رقيقًا، خجولًا، عبر سَمَّاعة هاتفي!، يقول لي ضاحكًا: "انتظر، اصبر، تَريث، أنا صاحب هذا الإهداء الدكتور أحمد خالد توفيق"».