حسام البدري يعقد مؤتمرا صحفيا ببرج العرب قبل مواجهة الترجي التونسي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا باستاد برج العرب بعد غد الخميس، للحديث عن مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي، حسام البدرى المدير الفني لفريق الأهلي، وأحد لاعبي الفريق، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على أن يعقب ذلك المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الترجي التونسي بحضور خالد بن يحيى المدير الفني للفريق وأحد لاعبيه.