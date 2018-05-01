صحيفة تونسية تحذر من الإستهانة بالأهلي 

حذرت عدة تقارير صحفية تونسية، فريق الترجي التونسي من استفاقة النادي الأهلي أمام الترجي وذلك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر لها الجمعة .

وأوضحت صحيفة "كابيتاليس" التونسية الناطقة باللغة الفرنسية ان الترجي التونسي انه بالرغم ان الترجي لديه فرصة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة في ظل تذبذب نتائج النادي الأهلي الا انه لابد ان يحذر من الاستفاقة المحتملة للأهلي في مباراة الجمعة والذي سيسعى من خلالها لتعويض الاخفاق في اخر مباراتين.

وكان الأهلي قد خسر في أخر مباراتين حيث تعرض للهزيمة أمام الزمالك في الدوري بنتيجة 2-1 قبل ان يودع الكأس من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأسيوطي بهدف دون رد.

وأضافت الصحيفة ان الأهلي يمر بظروف استثنائية لم يمر بها منذ فترة بعد النتائج السلبية بالإضافة الى افتقاده 2 من أهم لاعبيه هم وليد أزارو مهاجم الفريق بالإضافة لإصابة أجايي في مباراة الأسيوطي بالأمس بالإضافة الى إمكانية غياب معلول عن المباراة وهو ما يمثل صدمة للفريق والجهاز الفني.

وأشارت الصحيفة في نهاية تقريرها، إلى ان الترجي عليه ان لا يفوت الفرصة لتحقيق نتيجة ايجابية في الأسكندرية.

وتضم مجموعة الأهلي في دوري ابطال افريقيا كل من الترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب البوتسواني.