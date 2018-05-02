عمرو أديب عن قضية المياه: «معركة لمصر بكل المقاييس»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مسألة قضية المياه بالنسبة لمصر معركة بكل المقاييس، مشيرًا إلى قدرة الإدارة المصرية على استكمال المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، في وقت قريب.

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء، أن الكهرباء في إثيوبيا انقطعت تمامًا بالأمس، معقبًا: «هناك ضغوط، الله أعلم الموضوع ده معمول ازاي».

وأشار إلى زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، إلى الخرطوم، عاصمة السودان، غدًا الأربعاء، والتي من المقرر أن تستمر ليومين، موضحًا أن المفاوضات ستتضمن الحديث عن سد النهضة والمباحثات مع مصر، حسب تقديره.

ولفت إلى أزمة مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا وتضاؤل مخزون المياه بها وتوقعات «الجفاف الكامل»، مطالبًا المصريين بترشيد المياه والمحافظة عليها، بقوله: «ربنا قال إن الوضوء على قدر الحاجة، وحديثنا مع الناس بشأن المياه جعلهم ينتبهوا إلى فكرة الترشيد».

يذكر أن الكهرباء انقطعت في العديد من المدن الإثيوبية، أمس الاثنين، بسبب عطل فني مجهول فى أحد السدود الرئيسية لتوليد الكهرباء.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، إلى الخرطوم، غدًا الأربعاء، في زيارة للبلاد تستمر يومين.