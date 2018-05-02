زيدان يشيد ببنزيما بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة

قال الفرنسي زين الدين زيدان المير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أن كريم بنزيما أظهر أداء رائع في المباراة وبين للعالم أنه من طينة الكبار في حال احتياجه في المباريات لاكبرى.

وصرح زيدان في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء عقب نهاية مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ أن بنزيما يتدرب بجيدة ويقدم أداء رائع خلال التدريبات وهذا ليس بجديد على اللاعب ولايستسلم وهذا ما أظهره من خلال تسجيله هدفين في المباراة.

وأكمل:" أصبح من العادة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن تأهلنا للمرة الثالثة على التوالي وقام الفريق البافاري بالضغط علينا طوال المباراة ولكن استطعنا التأهل إلى المباراة النهائية".

وأضاف:" رغم أن لاعبي الفريق الملكي أطوالهم أقصر من أطوال الفريق البافاري ولكن رغبة الفريق في الفوز تفوقت على أطوال البايرن وسجلنا هدفين".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مستغلًا نتيجة الذهاب التي فاز بها الفريق الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.