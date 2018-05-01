«السياحة»: لا إصابات بين المعتمرين المصريين في حريق فندق مكة

أكد مجدى شلبى، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن جميع المعتمرين المصريين المتواجدين حاليًا بالأراضى المقدسة بخير، موضحًا أن الحريق الذى شب فى بدروم أحد الأبراج بفندق سرايا الإيمان بشارع أجياد بمكة المكرمة بعيد تماما عن تجمعات المعتمرين المصريين الذين لا يقيمون في هذا البرج.



وأضاف شلبى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم على الفور توجيه لجنة من بعثة الوزارة بمكة، حيث تبين أن عددا من المعتمرين المصريين يقيمون فى البرج الثانى بالفندق بعيدا عن مكان اندلاع الحريق وأن هؤلاء المعتمرين يتبعون شركتى «ميديترينيان» و«دايركت إيجبت»، وتم استدعاء مندوب الشركة الأولى وتكليفه بالتواجد المستمر مع المعتمرين وتلبية احتياجاتهم، وجار استدعاء مندوب الشركة الثانية للتحقيق معه بشأن مخالفة تغيير السكن دون إخطار الوزارة.



كما التقت اللجنة بعدد من المعتمرين من بينهم الحاجة عايدة هارون ونشوى عبد اللطيف وآخرون الذين أكدوا أنهم بخير ولم يتعرضوا لأى أذى أو إصابات بسبب الحريق.



كانت فرق الدفاع المدنى بمكة المكرمة قد تمكنت من السيطرة على الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمكة المكرمة بإخلاء البرج كإجراء احترازى.