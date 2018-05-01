عربات طعام ومشروبات للسيدات ضمن المشروعات الصغيرة بالشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، موافقة المجلس التنفيذي على منح سيدات المحافظة عربات مأكولات ومشروبات، ضمن برنامج المشروعات الصغيرة؛ للنهوض بدور المرأة بالشرقية.

وقال المحافظ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المرأة تمثل نصف المجتمع وشريك أساسي مع الرجل في بناء وتقدم المجتمع، وبدورها تكتمل الأدوار الاجتماعية وتتحقق التنمية الشاملة.

وأضاف أن الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام الشباب الجاد لإقامة مشروعات صغيرة، توفر له حياة كريمة، وتساعده على الانخراط في الحياة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، لأعضاء المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية، بحضور اللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، وأسامة سلطان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والنائب محمد الزاهد، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية.

ناقش الاجتماع المشروع المقدم من المجلس، نماذج لعربات طعام ومشروبات متنقلة كمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ليتحول الشاب والفتاة من فرد معيل إلى عنصر منتج.

وقال المحافظ، إن هدف المشروع هو خلق متنفس ترفيهي لأهالي الزقازيق والمحافظة بأسعار تناسب جميع الفئات، وإنشائه بشكل جاذب للجمهور وخلق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل جديدة للشباب، وخلق نوع من التنافس يهدف لاستقرار وتوازن الأسعار وخلق مجالات عمل جديدة.