قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 164 شركة تشارك في معرض «أهلا رمضان»، بصالة مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالإضافة إلى 28 معرضًا رئيسيًا و70 فرعًا بالمحافظات.



وأضاف «مصيلحي»، في لقائه ببرامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الاثنين، أن التخفيضات على السلع الأساسية تترواح من 15% إلى 25% مقارنة بأسعار السلع في الخارج، مشيرًا إلى تزايد استهلاك المواطنين للسع الأساسية بنسبة 30% خلال شهر رمضان مقارنة بالشهور الأخرى.



وتابع أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، يتم توفير الاحتياطي الاستراتيجي من أرصدة القمح والسكر والأرز، موضحًا أن معدل إنتاج مصر في الفترة الأخيرة لمحصول القمح يكفي لـ40% من الاحتياجات، ويتم استيراد 58% من الخارج.



وأشار إلى تعاون وزارة التموين مع وزارة الزراعة لتخصيص أراضي لزراعة عباد الشمس وفول الصويا؛ لإنتاج الزيوت المصرية، موضحًا أن حجم استيراد الزيوت في العام الماضي يصل إلى 97%، ولأول مرة هذا العام تشارك شركة إنتاج زيوت مصرية في مناقصة الوزارة.



وأوضح أنه سيتم استيراد محصول الأرز من دولة الهند والصين بكميات تتناسب مع الأسواق، خاصة وأن المواطن يعتز بمحصول الأرز المصري الذي اعتاد عليه، مضيفًا أنه تم إيقاف استخراج بطاقات التموين، بخلاف الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لبرنامج تكافل وكرامة والمرأة المعيلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.