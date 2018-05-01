تشهد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، يوم السبت المقبل، اللقاء السابع من الموسم الثالث لسيمينار التاريخ المعاصر، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الجمعية.

يُنظم اللقاء تحت إشراف الدكتور جمال شقرة، ومقرره الدكتور عبد الحميد شلبي، ويشارك في السيمينار الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، بورقة بحثية عن العلاقات المصرية الصومالية 1950-1960.

كما يشارك كل من انتصار محمد نصر، باحثة دكتوراة بكلية البنات جامعة عين شمس، بورقة بحثية حول القضية الفلسطينية خاصة في الفترة من 1963-1967، ويدير السيمينار الدكتور حسين السيد، مدرس التاريخ الحديث بجامعة 6 أكتوبر.