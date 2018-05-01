أعلن محمود الأسيوطى، رئيس نادي الأسيوطى، إسناد مهمة المدير الفني الجديد للفريق، إلي سامى الشيشينى نجم نادى الزمالك الأسبق، خلفا لعلى ماهر المدير الفنى الحالى الذى سيتولى تدريب فريق سموحة بداية من الموسم المقبل.

أعلن محمود الأسيوطى، رئيس نادي الأسيوطى، إسناد مهمة المدير الفني الجديد للفريق، إلي سامى الشيشينى نجم نادى الزمالك الأسبق، خلفا لعلى ماهر المدير الفنى الحالى الذى سيتولى تدريب فريق سموحة بداية من الموسم المقبل.

أعلن محمود الأسيوطى، رئيس نادي الأسيوطى، إسناد مهمة المدير الفني الجديد للفريق، إلي سامى الشيشينى نجم نادى الزمالك الأسبق، خلفا لعلى ماهر المدير الفنى الحالى الذى سيتولى تدريب فريق سموحة بداية من الموسم المقبل.

وكشف محمود الاسيوطي فى تصريحات تلفزيونية بعد المباراة : انه تم بالفعل الاتفاق بنسبة 100% مع الشيشيني على تولي قيادة الفريق، بعد تأكد انتقال ماهر لتدريب سموحة بالموسم الجديد".

وكشف محمود الاسيوطي فى تصريحات تلفزيونية بعد المباراة : انه تم بالفعل الاتفاق بنسبة 100% مع الشيشيني على تولي قيادة الفريق، بعد تأكد انتقال ماهر لتدريب سموحة بالموسم الجديد".

وكشف محمود الاسيوطي فى تصريحات تلفزيونية بعد المباراة : انه تم بالفعل الاتفاق بنسبة 100% مع الشيشيني على تولي قيادة الفريق، بعد تأكد انتقال ماهر لتدريب سموحة بالموسم الجديد".

وأشار الاسيوطي، أنه كان يرغب في تأجيل الإعلان الرسمى عن تولى الشيشينى المسئولية الفنية، حتي نهاية مشوار فريقه بمسابقة كأس مصر، مشددا سعادته البالغة بتخطى عقبة النادي الأهلي في كأس مصر والتأهل لدور قبل النهائى .

وأشار الاسيوطي، أنه كان يرغب في تأجيل الإعلان الرسمى عن تولى الشيشينى المسئولية الفنية، حتي نهاية مشوار فريقه بمسابقة كأس مصر، مشددا سعادته البالغة بتخطى عقبة النادي الأهلي في كأس مصر والتأهل لدور قبل النهائى .

وأشار الاسيوطي، أنه كان يرغب في تأجيل الإعلان الرسمى عن تولى الشيشينى المسئولية الفنية، حتي نهاية مشوار فريقه بمسابقة كأس مصر، مشددا سعادته البالغة بتخطى عقبة النادي الأهلي في كأس مصر والتأهل لدور قبل النهائى .