أعلن محمود الأسيوطى، رئيس نادي الأسيوطى، إسناد مهمة المدير الفني الجديد للفريق، إلي سامى الشيشينى نجم نادى الزمالك الأسبق، خلفا لعلى ماهر المدير الفنى الحالى الذى سيتولى تدريب فريق سموحة بداية من الموسم المقبل.
وكشف محمود الاسيوطي فى تصريحات تلفزيونية بعد المباراة : انه تم بالفعل الاتفاق بنسبة 100% مع الشيشيني على تولي قيادة الفريق، بعد تأكد انتقال ماهر لتدريب سموحة بالموسم الجديد".
وأشار الاسيوطي، أنه كان يرغب في تأجيل الإعلان الرسمى عن تولى الشيشينى المسئولية الفنية، حتي نهاية مشوار فريقه بمسابقة كأس مصر، مشددا سعادته البالغة بتخطى عقبة النادي الأهلي في كأس مصر والتأهل لدور قبل النهائى .
وأوضح : الاعلان عن التشكيل النهائي والرسمي للجهاز الفنى الجديد سيكون عقب نهاية مسابقة كأس مصر، مشيرًا انه لا يشعر بأي تخوف من مواجهة فريق سموحة بقبل نهائى الكأس رغم اتفاق على ماهر مع مجلس النادى السكندرى لتولى تدريبه، مؤكدًا على ثقته الكاملة في المدير الفنى الحالى حتى نهاية مشواره كاملا مع الفريق .
وكان الأسيوطي سبورت نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بنتيجة (1-0) على ملعب السلام مساء الاثنين، ليتأهل الفريق لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي كأس مصر.